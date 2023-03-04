خبير لـ القاهرة الإخبارية: زيادة الميزانية الدفاعية للصين معتادة سنويا

وقال سامر خير أحمد، خبير الشؤون الآسيوية، خلال مُداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الزيادة فى ميزانية الدفاع الصينية، والتى تبلغ 7%، ليست غريبة على بكين، إذ اعتادت إضافة النسبة نفسها بشكل سنوى للميزانية منذ عام 2015.
وأوضح أن مجلس الشعب الصينى، يُناقش سنويًا الزيادات التى تضيفها بلاده لميزانية الدفاع الخاصة بها، والتى تبرز التوجه الصينى نحو اكتساب مزيد من النفوذ العسكرى والسياسى على المستوى الدولى.
وأشار إلى أن الزيادة التى تخصصها الصين سنويًا لميزانيتها الدفاعية، قد تأثرت على مدى السنوات القليلة الماضية بأزمة جائحة كورونا، وهو ما وصل بها إلى 5.5%، بعد أن وصلت إلى أكثر من 10% قبل الجائحة.
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