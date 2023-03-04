القاهرة الإخبارية.. الصين: زيادة الإنفاق الدفاعى لا تمثل تهديدا لأحد

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير، أن الصين التى تقدم نفسها كقوة اقتصادية وعسكرية عالمية، ورقم مهم فى صياغة السياسات الدولية، أعلن برلمانها زيادة الإنفاق الدفاعى وتسليح الجيش، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لن تؤثر على الدول الأخرى.

وأوضح التقرير، أن الإعلان الصينى يتزامن مع تصاعد التوتر فى العالم الناجم عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وسط اتهامات غربية لبكين بدعم روسيا، ولم تكن أزمة أوكرانيا وحدها السبب وراء زيادة الإنفاق العسكرى، إنما تصاعد حدة النزاعات الإقليمية التى تعد الصين طرفًا فيها وفى مقدمتها النزاع مع تايوان.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجزيرة ذات الحكم الذاتى التى تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، جعلها تضاعف من مناوراتها غير المسبوقة فى المنطقة ردًا على زيارات مسؤولين أمريكين كبار للجزيرة.

وأوضح التقرير أن من بين النزاعات الإقليمية التى تخوضها بكين، مطالبتها بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبى وبحر الصين الشرقى وهو ما يثير توترات مع دول المنطقة.

وتابع التقرير أن أزمة المناطيد الصينية فوق الولايات المتحدة، جاءت لترفع منسوب التوتر بين واشنطن وبكين، الأمر الذى يتوقع دعم محللين بزيادة الإنفاق العسكرى بشكل متصاعد فى الصين تحسبًا لأى مواجهة محتملة.

واختتم التقرير بأن دوائر عسكرية تشير إلى أن الصين أنفقت مبالغ مالية ضخمة فى السنوات الأخيرة لتطوير الصواريخ فائقة االسرعة، تصل سرعتها إلى 20 ضعفًا عن سرعة الصوت، فضلًا عن امتلاكها 350 رأسًا نوويًا وقدرة بشرية قادرة على حمل السلاح، تصل إلى عشرات أضعاف تعداد الجيش، الذى يبلغ تعداده مليونى جندى، ما يؤشر على أن القوة العسكرية الصينية باتت تفرض نفسها على الواجهة فى عالم لا يعترف إلا بالأقوياء.