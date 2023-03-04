باحث سياسى للقاهرة الإخبارية: باخموت بوابة الجيش الروسى لعمق إقليم دونيتسك

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سمير أيوب، كاتب وباحث سياسى، من موسكو، إن سقوط باخموت أصبح واضحا وحقيقيا، باعتراف الطرف الأوكرانى وتأكيد الطرف الروسى، مشيرا إلى أن باخموت تعتبر الحصن المنيع والدرع الحامية لمعظم إقليم دونيتسك. ولفت، إلى أن القادة العسكريين الروس متفقون على أن العملية الروسية فى أوكرانيا مستمرة، حتى تحقيق أهدافها، وإن اختلفت الأساليب.





وأضاف أيوب فى تصريحات لـ"قناة القاهرة الإخبارية" أن دخول الجيش الروسى مدينة باخموت ضربة قاسية للجيش الأوكرانى؛ لأنها تعتبر البوابة الجنوبية الشرقية شبه الوحيدة، لتقدم روسيا فى عمق دونيتسك، خصوصا نحو المدن الرئيسية الخاضعة للسيطرة الأوكرانية. وأشار، إلى أن زيارة وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، لتفقد مواقع قوات بلاده فى جنوب دونيتسك، طبيعية بسبب الإنجازات الأخيرة التى حققتها قواته على أراضى المعركة. وأوضح، أن الجيش الروسى يسعى للهجوم بشكل مستمر ومتصاعد، حتى لا يتسنى للجيش الأوكرانى تصحيح أوضاعه فى المعركة، ويمنع وصول الإمدادات العسكرية الغربية التى يحاولون إرسالها للجيش الأوكرانى. وتابع، أن المساعدات التى تقدمها دول الغرب لأوكرانيا، لا يمكنها إيقاف القوات الروسية فى التقدم، وإنما ستطيل الأزمة، التى ستستنزف الجميع، وخصوصا الدول الأوروبية.

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