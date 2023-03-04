العالم اليوم - تركيا.. رقم مرعب لعدد الزلازل التي وقعت منذ 6 فبراير

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. رقم مرعب لعدد الزلازل التي وقعت منذ 6 فبراير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 06:22 مساءً - أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، عن رقم مخيف لعدد الزلازل والهزات الارتدادية التي وقعت في تركيا ومحيطها القريب، منذ السادس من فبراير الماضي حتى الرابع من مارس.

وأفادت وكالة الأناضول التركية نقلا عن "آفاد"، السبت، أنها رصدت حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى اليوم، في تركيا ومحيطها.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارا هائلا إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.