روسيا: تحقيق أهداف الأمم المتحدة السبيل الوحيد لحل الأزمات الراهنة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان اوردته وكالة أنباء تاس الروسية، أن "الخطاب الروسى أكد أن السياسات غير المسؤولة للغرب الجماعى شكلت عقبة رئيسية للتعافى والتقدم".

وأشار إلى "جهود الغرب اليائسة للحفاظ على الهيمنة فى محاولة لاستبدال مفهوم النظام العالمى القائم على القواعد بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة".

وبحسب بيان وزارة الخارجية الروسية، فإن "حشد الدول بشكل أفضل حول الاحترام والأجندة الإيجابية المبنية فى السعى لتحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة يمكن أن يكون السبيل الوحيد للخروج من أزمات اليوم المترابطة ".

وأضاف بيان وزارة خارجية روسيا أن هناك حاجة لتعاون متعدد الأطراف فى الشؤون الدولية.