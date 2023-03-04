أين تذهب الحرب الروسية الأوكرانية بعد سقوط باخموت؟ خبير يوضح

جدة - نرمين السيد - تحدث الدكتور سمير أيوب، خبير فى الشؤون الروسية، عن سقوط مدينة باخموت كونها ضربة موجعة لأوكرانيا، مؤكدًا أن سقوطها أصبح قريبًا باعتراف الطرف الأوكرانى وبتأكيد الطرف الروسى، موضحًا أن مدينة باخموت ظلت تقاوم كثيرًا، معتبرًا أن باخموت كانت الحصن المنيع والدرع الحامى لمنطقة دونيتسك.





وأضاف أيوب، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، فى النشرة الإخبارية الذى يقدمها الإعلامى أحمد أبو زيد، أن سقوط باخموت بمثابة ضربة قوية يتلقاها الجيش الأوكرانى، ومن ثمَّ، يصبح الطريق سهلًا لأكبر مدينتين فى دونيتسك، وهما كراماتورسك، وسلوفيانسك، خاصة أن الجيش الأوكرانى يعانى من الإجهاد بعد أن أنهكته القوات الروسية. وتابع: "أتوقع استمرار الزحف الروسى وبقوة خلال الفترة المقبلة حتى لايكون للجيش الأوكرانى الوقت الكافى لإعادة بناء تحصينات جديدة، ولاستباق المساعدات والمؤن التى تأتى للجيش الأوكرانى من جهة الغرب"، موضحًا أن "القوات الروسية تسارع الوقت لحسم معركة الدونباس والتوجه جنوبًا". كما أشار الخبير فى الشؤون الروسية، إلى أنه بحسم حوض الدونباس كله وسقوط باخموت و كراماتورسك، وسلوفيانسك، ستتغير موازين القوى وتحقيق الأهداف العسكرية للحرب الروسية وفتح طاولة جديدة للمفاوضات.

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