القاهرة الإخبارية: «راينميتال» الألمانية تنوى بناء مصنع دبابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الأسلحة الألمانية "راينميتال" الألمانية، اليوم السبت، عزمها على بناء مصنع للدبابات فى أوكرانيا، ما قد يساعد فى إنتاج مزيد من دبابات "ليوبارد 2"، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة، قال أرمين بابيرجر، الرئيس التنفيذى للشركة، إنه فى حال بناء مصنع الدبابات فى أوكرانيا، فإنه من المُتوقع أن يصل إنتاج الدبابات إلى 400 دبابة.

وأشار الرئيس التنفيذى إلى أن تكلفة بناء مصنع الدبابات فى أوكرانيا تبلغ نحو 200 مليون يورو، وأن المحادثات مع الحكومة هناك واعدة، من أجل اتخاذ قرار فى الشهرين المقبلين، موضحًا أن حماية المصنع من الغارات الجوية الروسية لن تكون صعبة فى ظل القدرة على توفير الحماية المضادة للطائرات.

وبحسب التقديرات فإن أوكرانيا تحتاج من 600 إلى 800 دبابة؛ لتحقيق تفوق على أرض الميدان، فى ظل توقعات الرئيس التنفيذى للشركة أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لسنوات مقبلة، وكان لشركة "راينميتال" دور بارز فى توفير الدبابات إلى أوكرانيا، بعد أن قدمت 250 دبابة متاحة خلال الحرب المستعرة منذ 2 فبراير من العام الماضى.

وقدمت الشركة أكثر من 40 مركبة قتال مشاة من طراز Marder، وبحلول نهاية العام سيكون هناك نحو 100 دبابة من طرار ليوبارد 2، بالإضافة إلى تشغيل وتطوير 100 دبابة من طراز "ليوبارد 1" يبقى 80 منها على الأقل جاهزًا للقتال بشكل فعّال.