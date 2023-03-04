بكين: لا توجد خلافات استراتيجية جوهرية أو نزاع بين الصين وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف وانغ - فى مؤتمر صحفى وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن "ما يربط الصين وأوروبا هو مصالح مشتركة واسعة النطاق وأساس التعاون الذى تم بناؤه على مدار أعوام عديدة"، مؤكدًا أن "بلاده تعتبر أوروبا دائما شريكًا استراتيجيًا شاملاً"، معربا عن "أمله فى أن يعمل الجانب الأوروبى مع الصين لإجراء المزيد من الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق نتائج مربحة للجانبين".

فى السياق، أشار وانغ إلى أن بلاده تولى أهمية كبيرة لتعزيز النظام القانونى فيما يتعلق بالمزيد من الانفتاح، وإلى التزامها بتعزيز سيادة القانون فيما يتعلق بحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية.

وشدد المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى على التزام بكين الدائم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولى والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، والعمل على حماية السلام العالمى وتعزيز التنمية المشتركة وتعزيز التعاون مع جميع الدول بناء على المبادئ الخمسة للتعايش السلمى، مع بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

فى سياق آخر، قال وانغ تشاو إنه من المقرر أن تفتتح الدورة الأولى للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى، الهيئة التشريعية الوطنية للصين، أعمالها صباح يوم غد الأحد، على أن تُختتم صباح يوم 13 مارس الجارى.

وأوضح أنه إلى جانب مراجعة سلسلة من التقارير بما فى ذلك تقرير عمل الحكومة، سيتداول نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى أيضاً فى مسودة مشروع تعديل على القانون التشريعى وخطة حول إصلاح مؤسسات مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الدورة السنوية ستنتخب وتقرر أيضا أعضاء أجهزة الدولة.