رئيس الأركان العراقى: صحراؤنا الغربية لن تكون ملاذا آمنا للإرهابيين

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس أركان الجيش العراقى ـ خلال تفقده قوات عمليات الأنبار للاطلاع على آخر العمليات الاستباقية فى صحراء الرطبة ـ أنه "سيتم استهداف أوكار الإرهابيين بضربات جوية أو بعمليات تعرضية". وأشاد ـ حسبما أفادت قناة "الإخبارية" العراقية اليوم السبت ـ "بالعملية الأمنية الأخيرة التى نفذتها القوات الأمنية ضمن فريق مليات الجزيرة وقتلها لإرهابيين ارتكبوا جريمة قتل منتسبين ضمن الحشد العشائرى فى قضاء هيت".

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