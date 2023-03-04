6 دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف توسيع المستوطنات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة، قالت ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وبولندا، وإسبانيا، فى بيان مُشترك: "نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضى قدمًا فى بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية فى أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية".
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبى للضفة الغربية وقطاع غزة قد دعا أمس الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجومًا أودى بحياة فلسطينى وأضرموا النيران فى عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.
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