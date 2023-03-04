خبير اقتصاد لـ«القاهرة الإخبارية»: 3 تحديات تعصف باستقرار بريطانيا

جدة - نرمين السيد - كشف على متولى، خبير اقتصادى، وخبير تحليل مخاطر، عن أبرز التحديات التى تواجه بريطانيا، مؤكدًا أنه على رأس التحديات استمرار التضخم عند مستوى أعلى من 2% والذى يستهدفه البنك المركزى، متوقعًا استمرار ذلك التحدى حتى منتصف العام المقبل.





وقال متولى، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب"، فى برنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الضيق المالى أبرز تلك التحديات، مما يؤثر على الاستهلاك الخاص، من السلع المعمرة وغير المعمرة، لافتًا إلى حدوث تأثر فى مبيعات قطاعات كثيرة مثل الضيافة والأغذية والترفيه. وأضاف: "عجز الموازنة والذى يجبر الحكومة على ترشيد الاستهلاك ويقيد قدرتها على دعم الإنفاق خاصة فى طبقة العمال محدودة الدخل والمتأثرة بالتضخم"، موضحًا أن جذب الاستثمارات وتحفيز الشركات على التوسع يعد من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد البريطانى"، موضحًا أن تلك التحديات تؤثر على نمو الاقتصاد البريطانى.

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