ماكرون: لا يجب أن تكون الكونغو الديمقراطية غنيمة حرب

جدة - نرمين السيد - وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الكونغو الديمقراطية، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى أن "فرنسا شاركت فى مجال مكافحة إيبولا بإفريقيا".
يذكر أن الرئيس الفرنسى استهل جولته الإفريقية بزيارة الجابون، حيث شارك يوم الخميس الماضى، فى قمة مخصصة لحماية الغابات المدارية.
وكان ماكرون قد توجه إلى القارة السمراء بعد يومين من إعلانه "استراتيجية فرنسا الجديدة تجاه إفريقيا"، خلال ولايته الثانية، حيث دعا إلى "بناء علاقات جديدة متوازنة ومتبادلة ومسؤولة" مع الدول الإفريقية.
كما أعلن الرئيس الفرنسى خفض عدد القوات العسكرية الفرنسية فى عدة دول فى القارة.
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