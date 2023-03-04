نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن ..القبض على مهرب تاجر للمخدرات مرتبط بشبكة إقليمية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 4 مارس 2023 02:03 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً استخبارياً تولى ومنذ أشهر متابعة وجمع المعلومات عن شخص مطلوب مصنف بالخطر والمسلح ، والذي يرتبط بعصابات وشبكات إقليمية لتهريب المخدرات ويعد من المزودين الرئيسين للمخدرات التي يتم ترويجها داخل المملكة .

مشيراً إلى أنّ ذلك المطلوب من معتادي إطلاق النار باتجاه القوى الأمنية وبحقه عشرة طلبات جميعها مرتبطة بتهريب المخدرات والاتجار بها ومتوارٍ عن الانظار ، ويقوم بتغيير مواقعه باستمرار .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وبعد كل تلك الجهود الاستخبارية التي قام بها فريق التحقيق تم تحديد مسار تحركه من منطقة الرويشد باتجاه محافطة المفرق، إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضُبِط بحوزته سلاحان ناريان و 10 آلاف حبة مخدرة وبوشرت التحقيقات معه.