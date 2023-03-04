الأوضاع الاقتصادية تدفع الشركات الأمريكية لتقليص أعداد متاجرها

جدة - نرمين السيد - وقال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إنه رغم وجود بعض التحسن فى الحالة الاقتصادية العامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن بعض شركات المتاجر الكبرى، مثل "وول مارت"، أغلقت جميع متاجرها فى بورتلاند، أكبر مدن ولاية أوريجون الأمريكية، مُعللةً ذلك بأن القوة الشرائية ليست كافية لمواصلة النشاط.
وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن شركة الإلكترونيات الأمريكية "بيست واى" قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بإغلاق 70 من متاجرها، كما تعتزم إغلاق المزيد منها خلال المرحلة الراهنة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على الشراء من خلال شبكة الإنترنت، بعد جائحة كورونا، دفع العديد من الشركات للتفكير فى تقليص أعداد المتاجر والفروع بمختلف أنحاء الولايات الأمريكية.
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