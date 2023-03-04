الأسرى الفلسطينيون يواصلون «العصيان» لليوم الـ19 ضد سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ونفذ الأسرى، يوم أمس الجمعة، الاعتصام فى ساحات السجون، بعد أداء الصلاة، مع ارتداء اللباس البنى زى "الشاباص"، والذى يعنى استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية.

وشرع الأسرى منذ الـ14 من فبراير الماضى، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا فى "نفحة"، البدء فى تنفيذ الإجراءات التنكيلية التى أوصى بها المتطرف "بن غفير".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير، فى بيان، فإن خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التى يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتى ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام فى الأول من رمضان المقبل.

ولفت البيان، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للمعطيات والتطورات التى تجرى داخل السجون.

وتتمثل الإجراءات التنكيلية التى فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى فى التحكم بكمية المياه التى يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام فى ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام فى الأقسام الجديدة فى سجن "نفحة".

ومن ضمن الإجراءات أيضا تزويد الأسرى بخبز ردىء، وفى بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بين الإجراءات، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية فى حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضى بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون، إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادى بحقّ الأسرى، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومى الجمعة والسبت كما جرى فى سجن "النقب".

وبلغ عدد الأسرى فى سجون الاحتلال بحلول نهاية يناير الماضى 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.