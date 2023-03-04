العالم اليوم - غوارديولا يحدد هوية خليفته في تدريب مانشستر سيتي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 01:19 مساءً - يعتقد المدرب الإسباني، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن فينسنت كومباني مقدر له أن يكون مديرا فنيا للسيتيزنز في المستقبل.

ومن المنتظر أن يحقق فينسنت كومباني القائد الأسطوري السابق للمان سيتي عودة عاطفية إلى ناديه القديم في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن كمدير فني لفريق بيرنلي، ليخوض مع فريقه مباراة ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا: "كلنا هنا والجماهير سعداء بعودته.. سيعود عاجلاً أم آجلاً. لقد كتب مصيره ليكون مديرًا فنيا لمانشستر سيتي بالفعل في النجوم".

وأرف قائلا "سيحدث ذلك، لا أعرف متى ولكنني متأكد تمامًا من أنه سيحدث"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الصن البريطانية.

وأوضح غوارديولا "هذا هو شعوري، ربما أكون مخطئا. لديه سمات وأخلاقيات العمل ومعرفة باللعبة ومحترم وخبرة".

وتابع قائلا "إن القيام بما فعله أمر صعب للغاية وهو يقوم بعمل جيد حقًا. إنه يعرف النادي والبيئة والجماهير وما يحتاجه أناسنا. القدر موجود".

يشار إلى أن كومباني قضى 3 سنوات مسؤولًا عن نادي أندرلخت البلجيكي بعد مغادرته سيتي، لكن المهمة التي قام بها مع بيرنلي هي التي لفتت الأنظار حقا.

وبدا بيرنلي ضامنا تقريبًا للعب في الدوري الممتاز مرة أخرى الموسم المقبل حيث يتقدم بفارق 12 نقطة على شيفيلد يونايتد صاحب المركز الثاني و19 نقطة على ميدلزبره صاحب المركز الثالث، في جدول ترتيب أندية البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وأضاف غوارديولا: "أنا منبهر بالثبات.. إن بطولة التشامبيونشيب صعبة للغاية بالنظر لعدد المباريات التي يخوضونها في المسابقة.. الاتساق لا يصدق.. لقد اقتربوا من الترقية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل وأنا شخصياً سعيد بنجاحه، وما يفعلونه في بيرنلي".

وتابع "إنها مباراة ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فرصة رائعة للوصول مرة أخرى إلى الدور نصف النهائي في ويمبلي. سنحاول التنافس ضد فيني وفريقه".