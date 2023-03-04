العالم اليوم - بريطانيا تحذر من "أبرد هواء هذا العام" وتكشف موعد وصوله

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 01:19 مساءً - حذر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، يوم السبت، من "أبرد هواء" هذا العام، معلنة عن الوقت المتوقع لوصوله.

ونشر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، على صفحته في تويتر، فيديو توضيحي لمسار الهواء البارد، الذي سيؤدي إلى خفض درجات الحرارة.

وعلق على الفيديو، بالقول: "من المقرر أن يصل أبرد هواء خلال العام حتى الآن، مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف: "كما أن هبوط هواء القطب الشمالي سيجلب بعض الثلوج والجليد في بعض الأماكن".