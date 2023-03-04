«القاهرة الإخبارية»: فيضانات ماليزيا تجبر 40 ألفا على الفرار من منازلهم

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى ماليزيا، اليوم السبت، إن الفيضانات الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة لأيام، أجبرت 40 ألف شخص على الفرار من منازلهم فى ولاية جوهور فى جنوب البلاد على الحدود مع سنغافورة، وإن أربعة على الأقل لقوا حتفهم خلال الأسبوع الماضى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة، قال المواطن محمد نور سعد (57 عامًا)، من سكان بلدة يونج بينج بمنطقة باتو باهات فى جوهور: "اعتدنا الاستعداد دائمًا لموسم الأمطار فى نوفمبر وديسمبر". وأضاف "كل منزل كان لديه قارب، ولكن الآن مع الطقس غير المتوقع، يبدو أننا لسنا مستعدين وأصبح الوضع فوضويًا"، بينما ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن السُلطات أقامت أكثر من مئتى ملجأ إغاثة للنازحين؛ بسبب الفيضانات، كما أن الفيضانات معتادة فى ماليزيا خلال موسم الأمطار السنوى من أكتوبر إلى مارس، لكن هطول الأمطار هذا الأسبوع جعل الكثيرين من سكان جوهور يتدافعون للعثور على مأوى. وبينما كانت جوهور الأكثر تضررًا، اجتاحت الفيضانات ولايات أخرى وتسببت فى نزوح المئات، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من هطول المزيد من الأمطار فى الأيام المقبلة، معظمها فى الولايات الجنوبية.

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