فانواتو تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار كيفن

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى فانواتو حالة الطوارئ، اليوم السبت، بعدما أدى إعصار كيفن إلى إثارة رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة، فى الدولة الواقعة بالمحيط الهادئ، والتى تواجه ثانى إعصار كبير خلال أسبوع، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب التقرير، فقد اجتاح إعصار جودى دولة فانواتو، حيث أصاب العاصمة بورت فيلا، يوم الأربعاء الماضى، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وإجبار بعض السكان على النزوح.

ووفقًا لإذاعة نيوزيلندا، أعلنت حكومة فانواتو حالة الطوارئ، أمس الجمعة، حيث قالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق "بورت فيلا"، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وتسبب فى هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترًا فى الساعة.

فيما أعلنت أستراليا، أمس الجمعة، أنها سترسل فريق تقييم، يضم 12 شخصًا، إلى فانواتو، إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.