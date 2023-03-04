فانواتو تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار كيفن

وبحسب التقرير، فقد اجتاح إعصار جودى دولة فانواتو، حيث أصاب العاصمة بورت فيلا، يوم الأربعاء الماضى، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء، وإجبار بعض السكان على النزوح.
ووفقًا لإذاعة نيوزيلندا، أعلنت حكومة فانواتو حالة الطوارئ، أمس الجمعة، حيث قالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق "بورت فيلا"، فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وتسبب فى هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترًا فى الساعة.
فيما أعلنت أستراليا، أمس الجمعة، أنها سترسل فريق تقييم، يضم 12 شخصًا، إلى فانواتو، إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.
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