قائد الأسطول الأمريكى الخامس يعلن انطلاق أكبر مناورات بحرية بمشاركة 50 دولة

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الأسطول الأمريكى الخامس - فى تصريحات خاصة لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - إن هذه المناورات تهدف إلى وضع القوات البحرية فى أفضل حالاتها، فضلا عن تعزيز الشركات، مضيفًا أن المناورات سيشارك فيها 7 آلاف شخص و35 سفينة، فضلاً عن 30 طائرة بدون طيار ذات طبيعة مختلفة.

وأشار كوبر إلى أن المناورات الجارية حاليا ستشمل اختبارات طائرات أمريكية بدون طيار تقوم بإخلاء طبى من السفن إلى البر، موضحًا أن تلك المناورات ستشهد لأول مرة اختبارًا لطائرة بدون طيار لها القدرة على التحليق لأكثر من 26 ساعة.