روسيا: يجب على واشنطن الانتباه إلى مشاكلها الداخلية بدلا من فرض عقوبات

جدة - نرمين السيد - قال السكرتير الصحفى للسفارة الروسية فى واشنطن، إيجور جيرينكو، إن "العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على ستة مواطنين روس يعملون فى نظام العدالة، يعد تدخلاً فى الشؤون الداخلية لروسيا، بدلا من التلويح بالعقوبات، حان الوقت لسلطات الولايات المتحدة للتواصل مع الواقع، والاهتمام بالوضع الداخلى المؤسف فى مجال حقوق الإنسان والحريات".





ووفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف جيرينكو: "نعد العقوبات التى فرضتها الإدارة الأمريكية فى 3 مارس، على عدد من المسؤولين الروس بذريعة تورطهم المزعوم فى انتهاك حقوق فلاديمير كارا-مورزا، تدخلا فى الشؤون الداخلية لبلدنا من أجل عرقلة العدالة، ونذكر بأن كارا-مورزا متهم بارتكاب جرائم خطيرة: الخيانة العظمى ونشر معلومات كاذبة عن عمد عن تصرفات القوات المسلحة للاتحاد الروسى، وكذلك التعاون مع منظمة غير مرغوب فيها فى روسيا". وفى أوائل شهر فبراير 2023، مددت محكمة فى موسكو اعتقال كارا-مورزا، فى قضية الخيانة العظمى ونشر معلومات كاذبة عن عمد عن عمليات القوات المسلحة الروسية.

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