الأمين العام للأمم المتحدة: الدول الغنية تخنق الفقيرة بمعدلات فائدة ”جشعة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 10:30 صباحاً - ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، بخنق دول العالم الغنية للبلدان الفقيرة بمعدلات فائدة وصفها بأنها “جشعة” وأسعار وقود مرتفعة.

وقال جوتيريش في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي تستضيفه الدوحة، إن على الدول الثرية تقديم 500 مليار دولار سنوياً لمساعدة تلك “المحرومة من الوصول إلى أسواق رأس المال بفعل معدلات فائدة جشعة”.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة في بيان، الخميس، أن جوتيريش سيدعو إلى تنفيذ خطة عمل الدوحة التي اُعتمدت في الجزء الأول من المؤتمر في مارس من العام الماضي.

كما أشار البيان إلى أنه يعتزم التشديد على ضرورة عدم إضاعة الوقت، إذ إن الدول الأقل نموا عالقة في موجة من الأزمات وعدم اليقين والفوضى المناخية والظلم الدولي العميق.

كما ذكر أن جوتيريش سيدعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها بشأن تقديم المساعدات المناخية والتنموية والتدابير الأخرى للدول الأقل نموا.