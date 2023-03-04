مقتل 3 أطفال وإصابة 2 خلال هجوم على منزل في تكساس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مارس 2023 10:30 صباحاً - أفادت تقارير إخبارية بأن 3 أطفال قتلوا وأصيب طفلان آخران في هجوم على منزل بولاية تكساس الأمريكية، أمس الجمعة.

وذكرت قناة “كيه تي في تي – تي في” أن المسعفين استجابوا لمكالمة في منزل في مدينة إيطاليا بولاية تكساس، حوالي الساعة 4 مساءً، وتم نقل شخصين إلى المستشفيات بطائرة هليكوبتر.

وقالت قناة “دبليو إف إيه إيه- تي في” إن امرأة كانت محتجزة بعد تعرضها للطعن في المنزل في مقاطعة إليس.

وأضافت المحطة أن المرأة كانت أم لـ5 أطفال كانوا ضحايا الهجوم.

وذكرت “دبليو إف إيه إيه- تي في” أن مكتب خدمات حماية الطفل زار المنزل وأبلغ مكتب مأمور مقاطعة إليس بالهجوم.

ولم يرد مكتب المأمور على الفور على رسالة بريد إلكتروني من وكالة الأسوشيتدبرس تطلب معلومات إضافية.

وقالت خدمات حماية الطفل في بيان مشترك مع محطة “دبليو إف إيه إيه- تي في”: “لقد صدمتنا هذه المأساة غير المفهومة، ونعمل بالفعل مع سلطات إنفاذ القانون للتحقيق في كيفية حدوث ذلك، ولماذا”.