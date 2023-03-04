مصرع 17 شخصا وإصابة العشرات إثر حريق بمستودع وقود فى إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإندونيسى، اليوم السبت، مصرع 17 شخصًا على الأقل، وإصابة العشرات فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إثر نشوب حريق هائل فى مستودع وقود تديره الدولة، قبل أن تسيطر عليه عناصر الإطفاء، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب "القاهرة الإخبارية"، أكد رئيس أركان الجيش، دودونج عبد الرحمن، أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق الذى اندلع بعيد الثامنة مساء (13:00 بتوقيت جرينيتش) فى منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا.

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