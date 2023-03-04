«القاهرة الإخبارية»: رئيسة البرلمان الأوروبى تصل أوكرانيا

وقالت ميتسولا: "أمر جيد أن أعود إلى أوكرانيا، مع هؤلاء المواطنين الشجعان الذين ألهموا العالم، مع هؤلاء الأبطال الذين يرفضون الاستسلام، مع الذين ضحوا بكل شىء من أجل قيمنا، مع الأوروبيين الذين يقع وطنهم داخل الاتحاد الأوروبى".
وبحسب "القاهرة الإخبارية"، كانت ميتسولا أول سياسية أوروبية تزور أوكرانيا وتتحدث أمام نواب البرلمان الأوكرانى فى أبريل الماضى، عندما كان الوضع حول العاصمة مشوبًا بالتوتر الشديد، وعندما حلّ الرئيس الأوكرانى ضيفًا على القمة الأوروبية فى بروكسل، كانت رئيسة البرلمان الأوروبى واحدة من أشد الداعمين له واستقبله بحفاوة وبقبلتين دبلوماسيتين.
وبنفس الحماسة الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، زارت المالطية روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبى، كييف، اليوم السبت.
وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، تعد روبرتا ميتسولا أصغر رئيسة لبرلمان الاتحاد الأوروبى، وأول امرأة تتولى هذا المنصب منذ 20 عامًا، وتبلغ حاليًا من العمر 43 عامًا.
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