بايدن وشولتس يتعهدان: روسيا ستدفع ثمن حربها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - تعهد الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتس، أمس الجمعة، بأن تدفع روسيا ثمن حربها فى أوكرانيا، والتى دخلت عامها الثانى، وذلك بالتزامن مع إعلان مسؤول بالاتحاد الأوروبى أن أى أسلحة تقدمها الصين لروسيا ستؤدى إلى فرض عقوبات، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وبحسب الوكالة، قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية إن بايدن وشولتس عقدا اجتماعًا خاصًا فى المكتب البيضاوى، استمر أكثر من ساعة. وركز نقاشهما على أهمية استمرار "التضامن العالمى" مع شعب أوكرانيا، والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا.

ومن جانبه، وجه بايدن الشكر للزعيم الألمانى على "قيادته القوية والثابتة" ودعمه لأوكرانيا، وقال شولتس: "من المهم إثبات أن الحلفاء سيدعمون كييف، مهما استغرق الأمر وما دام كان ذلك ضروريًا".

وأشار مسؤولون أمريكيون قبل الاجتماع إلى أن نقاط المناقشة تضمنت حالة الحرب، وكيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا.

وزار شولتس البيت الأبيض ليوم واحد، فى ثانى زيارة له منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2021، كما التقى مستشار الأمن القومى الأمريكى مع نظيره الألمانى على انفراد.