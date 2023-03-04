وبحسب الوكالة، قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية إن بايدن وشولتس عقدا اجتماعًا خاصًا فى المكتب البيضاوى، استمر أكثر من ساعة. وركز نقاشهما على أهمية استمرار "التضامن العالمى" مع شعب أوكرانيا، والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا.
ومن جانبه، وجه بايدن الشكر للزعيم الألمانى على "قيادته القوية والثابتة" ودعمه لأوكرانيا، وقال شولتس: "من المهم إثبات أن الحلفاء سيدعمون كييف، مهما استغرق الأمر وما دام كان ذلك ضروريًا".
وأشار مسؤولون أمريكيون قبل الاجتماع إلى أن نقاط المناقشة تضمنت حالة الحرب، وكيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا.
وزار شولتس البيت الأبيض ليوم واحد، فى ثانى زيارة له منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2021، كما التقى مستشار الأمن القومى الأمريكى مع نظيره الألمانى على انفراد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن وشولتس يتعهدان: روسيا ستدفع ثمن حربها فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.