البرلمان الصينى يعلن زيادة الإنفاق الدفاعى وتحديث الجيش

جدة - نرمين السيد - أعلن البرلمان الصينى، اليوم السبت، زيادة الإنفاق الدفاعى وتحديث الجيش، مؤكدًا أن تحديث الجيش لن يشكل تهديدا لأى دولة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وبحسب التقارير، قال مجلس النواب الصينى، إن "الصين تزيد من ميزانيتها العسكرية، للرد على التحديات الأمنية المعقدة"، مشددًا على أن "التحديث العسكرى لا يمثل تهديدًا لأى دولة، بل قوة إيجابية للحفاظ على السلم العالمى". كما أشار البرلمان الصينى إلى أن "الممارسات التعسفية لبعض الدول ضد أفراد وكيانات صينية، لا تتفق مع القانون الدولى"، معلنًا "إصدار قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، للتصدى لأعمال القمع من قبل الدول الغربية".

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