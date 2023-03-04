أوكرانيا تصد أكثر من 150 هجوما روسيا فى خمسة اتجاهات

جدة - نرمين السيد - وأضافت هيئة الأركان العامة - فى بيان لها - أن قوات الجيش الأوكرانى تمكنت من صد الهجمات الروسية فى كوبيانسك وليمان وباخموت وأفديفكا وشاختارسك، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وذكر البيان أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، شن الاتحاد الروسى 32 غارة و6 ضربات صاروخية، وأطلق 84 مرة من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بما فى ذلك على البنية التحتية المدنية.. ولا يزال التهديد بضربات صاروخية من قبل الروس كبيرا فى جميع أنحاء أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.