وزير التعليم اللبنانى يدعو المدرسين للعودة إلى مدارسهم وفض الإضراب

جاء ذلك فى بيان له أوضح خلاله عددا من القرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم المدرسين حفاظاً على التعليم الرسمى وحماية للمدرسة الرسمية والحلولة دون خسارة عام دراسى كامل.
وأعلن وزير التربية والتعليم العالى تقديم بدل بقيمة 5 لترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعيا للمعينين كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين فى المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، وذلك استنادا إلى آلية تصدر عن وزير الطاقة والمياه وذلك بحسب قرار مجلس الوزراء فى نهاية جلسته قبل أيام.
كما تضمنت القرارات الحكومية منح المدرسين 300 دولار أمريكى عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسى الحالي، التى سبقت عطلة رأس السنة ويتم تحويلها عبر شركات تحويل الأموال وذلك على دفعتين الأولى قيمتها مائة دولار أمريكى فى العاشر من مارس الجاري، والدفعة الثانية من مائتى دولار فى العشرين من الشهر الجاري، فيما تصل إلى شركات التحويل الدفعة الأولى من قيمة ال 125 دولارا فى نهاية مارس الجاري، ويتم استكمالها فى نهاية كل شهر حتى أواخر شهر يونيو المقبل، مستفيدين من السلفة التى أقرها مجلس الوزراء وقيمتها ألف وخمسون مليار ليرة لبنانية.
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