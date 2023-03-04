العالم اليوم - "الدب الروسي" يلحق بـ"الجوكر" أول هزيمة للموسم قبل نهائي دبي

انتم الان تتابعون خبر "الدب الروسي" يلحق بـ"الجوكر" أول هزيمة للموسم قبل نهائي دبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 06:22 صباحاً - تلقى الصربي نوفاك جيوكوفيتش أول خسارة في الموسم بسقوطه في قبل نهائي بطولة دبي للتنس أمام الروسي دانييل ميدفيديف 6-4 و6-4 ليتأهل لمواجهة أندريه روبليف حامل اللقب على أمل تحقيق ثالث لقب في ثلاثة أسابيع.

وكسر ميدفيديف، بطل روتردام والدوحة، إرسال منافسه، الذي ارتكب العديد من الأخطاء، مرتين قبل أن يحسم المجموعة الأولى بضربة أمامية قوية.

وفي أول بطولة يشارك فيها بعد فوزه بلقبي أديليد وأستراليا المفتوحة، استهل جيوكوفيتش مشواره بفوز بشق الأنفس على التشيكي الصاعد من التصفيات توماش ماخاتش.

وتحسن أداء جيوكوفيتش (35 عاما) بعد تأخره 5-2 في المجموعة الأولى لكنه فقد إرساله في بداية المجموعة الثانية.

وكانت هذه البداية المثالية لميدفيديف الذي استغل الفرصة ليتقدم 4-2 في النتيجة ويمضي لتحقيق خامس فوز على جيوكوفيتش في 14 مباراة جمعت بينهما والانتصار رقم 13 على التوالي.

وفي وقت سابق، تأهل روبليف إلى النهائي بعدما تغلب للمرة الأولى في مسيرته على ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-4 و7-6 بعدما أهدر خمس فرص لحسم الفوز.

وقال روبليف، الذي يسعى للفوز بلقبه رقم 13 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين السبت "كنت أعتقد أن المباراة ستمتد لمجموعة ثالثة. كنت أستعد ذهنيا لذلك، لكن بصورة ما تمكنت من إنقاذ نقطة خسارة المجموعة".

وكان هذا الظهور الأول لزفيريف في قبل النهائي منذ إصابته في الكاحل في فرنسا المفتوحة. وقدم اللاعب الألماني لمحات من الأداء الذي مكنه من الوصول إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي العام الماضي.

لكن روبليف رفع المستوى ليتجنب المتاعب.

وقال "سنحت لي بعض النقاط لحسم المباراة، لكنه لعب بصورة جيدة. عندما كانت النتيجة 9-9 (في الشوط الفاصل) استقبلت الإرسال بصورة جيدة وقلت في نفسي: حسنا، فلنحاول الحسم هنا. وفزت بتبادل جنوني وكنت محظوظا".