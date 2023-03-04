المدعى العام الأمريكى يزور أوكرانيا فى رحلة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن المسؤول الأمريكى، الذى لم تذكر اسمه، قوله إن الرحلة لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.
وأضاف المسؤول الأمريكي، أن جارلاند تلقى دعوة إلى مدينة لفيف الأوكرانية من قبل المدعى العام الأوكرانى وانضم إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكى فى مؤتمر "متحدون من أجل العدالة".
وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن جارلاند "عقد عدة اجتماعات وأكد عزمنا على تحميل روسيا المسؤولية عن الجرائم التى ارتكبت فى غزوها الجائر وغير المبرر ضد جارتها ذات السيادة".
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