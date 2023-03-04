رئيسة البرلمان الأوروبى تصل بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وصلت رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بزيارة مفاجئة، مساء الجمعة.



جدة - نرمين السيد - وصلت رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا إلى العاصمة الأوكرانية كييف بزيارة مفاجئة، مساء الجمعة. وكتبت ميتسولا على "تويتر" أنه "يسرنى أن أعود إلى أوكرانيا"، ونشرت صورة لوصولها إلى كييف.

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