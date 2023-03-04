أوكرانيا: على الاتحاد الأوروبى اعتماد «الحزمة 11» من العقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليه نيكولينكو، إنَّه يتعين على الاتحاد الأوروبى بدء الاستعدادات لاعتماد "الحزمة الـ 11" من العقوبات ضد روسيا فى أقرب وقت ممكن.





وأضاف "نيكولينكو" فى منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنَّ أوكرانيا تؤيد مشاركة دول آسيا وأمريكا اللاتينية فى تحالف العقوبات. وتابع: "بالأمس، نقلت وسائل الإعلام عن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبى ديفيد أوسوليفان عن تغيير مزعوم فى التركيز على فرض عقوبات أوروبية أخرى ضد روسيا"، مشددًا على أن العقوبات تلعب دورًا بالغ الأهمية فى مواجهة الحرب الروسية. وأكد أن أوكرانيا ممتنة للاتحاد الأوروبى لقيادته فى فرض عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا، وأوضح أننا مقتنعون بأن الاتحاد الأوروبى يجب أن يبدأ الاستعدادات للحزمة الحادية عشرة من العقوبات فى أقرب وقت ممكن، كما ندعم توسيع تحالف العقوبات لا سيما من خلال إشراك دول آسيا وأمريكا اللاتينية.

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