القاهرة الإخبارية.. طبيب البيت الأبيض: بايدن خضع لإزالة ورم سرطانى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، اليوم الجمعة، بأنَّ طبيب البيت الأبيض أكد بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن خضع لإزالة ورم سرطانى جلدى صغير بنجاح فى شهر فبراير الماضى.





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