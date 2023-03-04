العالم اليوم - خزعة تؤكد إصابة بايدن بسرطان الخلايا القاعدية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 مارس 2023 12:22 صباحاً - قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور إن الفحوص التي أجريت على خزعة أُخذت من الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير أكدتأن ورما جلديا تمت إزالته من صدره كان عبارة عن سرطان خلايا قاعدية، مضيفا أن جميع الأنسجة السرطانية تمت إزالتها بنجاح.

وأوضح طبيب البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيظل تحت الملاحظة الطبية للأمراض الجلدية في إطار رعايته الصحية المستمرة، رغم أن مكان الخزعة تعافى ولا حاجة لمزيد من العلاج.

وفي الشهر الماضي، أعلن الأطباء أن بايدن (80 عاما) يتمتع بصحة جيدة و"لائق للعمل" بعد الفحص البدني.

وقال أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض إن سرطان الخلايا القاعدية لا يميل إلى الانتشار أو الانتقال.

وأضاف أن مكان الخزعة تعافى بشكل جيد.

ومضى قائلا "لا حاجة لمزيد من العلاج".