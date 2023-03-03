لافروف: مجموعة العشرين أظهرت نهجا مخجلا بشأن الوضع حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "لافروف" فى تصريح، أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى نيودلهى لم يُناقش سوى الوضع فى أوكرانيا.. قائلا: "سألت أصدقائى الهنود والإندونيسيين الذين ترأسوا مجموعة العشرين، عما إذا كانت المجموعة قد عكست الوضع فى العراق أو ليبيا أو أفغانستان أو يوغوسلافيا فى إعلاناتها".
وأضاف كبير الدبلوماسيين الروس:"الآن، بعد أن بدأت روسيا فى الدفاع عن نفسها بعد سنوات من التحذيرات، فإن مجموعة العشرين مهتمة فقط بأوكرانيا. هذا عار، وهذه السياسة ستفشل".
يُشار إلى أن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين عُقد فى نيودلهى يومى 1 و 2 مارس الجارى، حيث ناقش كبار الدبلوماسيين قضايا أمن الغذاء والطاقة والتعاون من أجل التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات الجديدة والناشئة، والإغاثة الإنسانية وغيرها من عمليات الإغاثة فى حالات الكوارث، وتداعيات الوضع فى أوكرانيا على البلدان الأخرى.
وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبراهمانيام جايشانكار، أمس الخميس، بأن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين لم يخرج ببيان مشترك بسبب انقسامات حادة فى الآراء بشأن الصراع فى أوكرانيا، على الرغم من الجهود الحثيثة التى تبذلها الهند المضيفة لبناء توافق فى الآراء.
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