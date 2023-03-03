العالم اليوم - بتعادل سلبي.. بيراميدز والزمالك يقدمان خدمة للأهلي

انتم الان تتابعون خبر بتعادل سلبي.. بيراميدز والزمالك يقدمان خدمة للأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 10:19 مساءً - انتهت مواجهة بيراميدز وضيفه الزمالك حامل اللقب بتعادل سلبي مخيب للفريقين، الجمعة، في ختام المرحلة 20 من الدوري المصري.

وصب التعادل في مصلحة الأهلي المتصدر (41 نقطة) بهذا التعادل، حيث بقي متقدما على بيراميدز بفارق نقطتين مع 3 مباريات مؤجلة أمام حرس الحدود والإسماعيلي والمقاولون العرب، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك الخامس مع مباراة مؤجلة.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول، مع أفضلية هجومية للزمالك بفضل تحركات الثلاثي أحمد السيد (زيزو) وسيف فاروق جعفر ومصطفى شلبي، من دون خطوة على مرمى أحمد الشناوي.

ولعب بيراميدز بحرص دفاعي زائد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة مصطفى فتحي ومحمود صابر.

ولم يختلف السيناريو في الشوط الثاني، رغم التغييرات الهجومية لكلا الفريقين.

وفي مباراة أخرى، فرض الإسماعيلي تعادلا سلبيا على مضيفه فيوتشر بملعب السلام في القاهرة.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، والإسماعيلي إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.