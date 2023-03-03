3867 هزة أرضية تضرب سوريا بأقل من شهر

3867 هزة أرضية تضرب سوريا بأقل من شهرأعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي وحتى اليوم 3 مارس بلغ 3867 هزة مابين خفيفة ومدمرة.

وأوضح المركز في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية، أنه تم تسجيل هذه الهزات ضمن المساحة المحددة بين خطي العرض 32 و39 درجة، وخطي الطول 33 و43 درجة.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 1943 هزة شدتها من اثنين إلى ثلاث درجات على مقياس ريختر، و1502 هزة شدتها من ثلاث إلى أربع درجات، و378 هزة شدتها من أربع إلى خمس درجات، و33 هزة شدتها من خمس إلى ست درجات، وأربع هزات شدتها أكثر من ست درجات على مقياس ريختر .

إضافة إلى تسجيل الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، والزلزال الكبير الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، لافتاً إلى أن باقي الهزات سجلت أقل من اثنين درجة على مقياس رختر.

وبين المركز أن مجموع الأحداث الزلزالية المسجلة خلال 36 يومًا من بداية العام 2023 وحتى حدوث الزلزال الكبير في الـ 6 من فبراير هو فقط 34 هزة ضعيفة، وصلت شدة أكبرها إلى 4.7 درجة.