جدة - نرمين السيد - وأضاف "زيلينسكى"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره اللاتفى إيجيلس ليفيتس، نقلت جزءًا منه قناة "القاهرة الإخبارية"، : "نحتاج أنظمة مدفعية، وذخيرة بأعداد كبيرة". وذكر الرئيس الأوكرانى أنه وبسبب نقص الأسلحة، يتعين على الغرب الإسراع فى توفير الطائرات المقاتلة والدبابات والمدفعية والذخيرة. وقال زيلينسكى: "أعتقد أنه مهما كان الأمر، سنحصل على دبابات، ويتم تدريب قواتنا المسلحة بالفعل، لكن مع ذلك هناك نقص فى العتاد"، وفى وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، أنه كلما تم تزويد الجانب الأوكرانى بمدافع بعيدة المدى، ستضطر روسيا إلى إبعاد التهديد بعيدا عن حدودها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخباية.. زيلينسكى: قواتنا تعانى نقصا فى الأسلحة والذخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.