العالم اليوم - أداء شركات التعدين يقود أسهم أوروبا لارتفاع قوي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 09:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بعدما قادت الآمال في أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجا حذرا لرفع أسعار الفائدة إلى صعود أسهم قطاع التكنولوجيا، فيما واصلت أسهم شركات التعدين تحقيق المكاسب وسط رهانات متزايدة على تعافي الطلب في الصين.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، الخميس، بأنه يفضل رفعا "بطيئا وبوتيرة ثابثة" لأسعار الفائدة على أن يتم التوقف عن الرفع منتصف الصيف أو آخره.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوعان القادمان عقد اجتماعات السياسة النقدية لكل من مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي فضلا عن نشر بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وستعقد يوم الأحد جلسة البرلمان السنوية في الصين والتي ستحدد بكين خلالها أهدافها الاقتصادية لهذا العام.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.9 بالمئة بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1.8 بالمئة.

وزادت أسهم شركات التعدين 2.2 بالمئة.

وقفز مؤشر التعدين بأكثر من سبعة بالمئة هذا الأسبوع، مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو أيار 2021 ومتجاوزا قطاعات رئيسية أخرى مثل العقارات والرعاية الصحية.

وصعد المؤشر "ستوكس 600" بواقع 1.4 بالمئة خلال الأسبوع.