القاهرة الإخبارية.. بوتين يناقش إجراءات حماية المنشآت من الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأشار "بوتين" خلال اجتماعه، اليوم الجمعة، إلى أن هناك قضية واحدة فقط، ولكنها مهمة للغاية على جدول أعماله حول تدابير حماية المنشآت الخاضعة لسلطة وكالات إنفاذ القانون من الإرهاب، بحسب وسائل الإعلام الروسية.
وقدّم وزير الشؤون الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف تقريرا يخص هذه القضية، وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، قال أمس الخميس، على قناته على تطبيق "تلجرام"، إن مجموعة "تخريبية" تسللت من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات فى تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح، ونقل الطفل للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
ووصف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الهجوم على مقاطعة بريانسك بأنه "عمل إرهابى"، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.
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