زلزال جديد يضرب وسط تركيا
أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء اليوم الجمعة، أن هزة أرضية جديدة بقوة ثلاث درجات على مقياس ريختر، ضربت وسط تركيا.
وذكر المركز بحسب وسائل إعلام تركية أن بؤرة الهزة الأرضية كانت على بعد خمسة كيلومترات، ووقعت علي نحو 38 كيلومترا غرب أديمان، و15 كيلومترا شمال غرب بسني.
وصباح اليوم، ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 05:53 بتوقيت غرينيتش.
وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 6.95 كيلومترات تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء "أونيكي شباط".
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