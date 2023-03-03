أوكرانيا: إسقاط مقاتلة روسية من طراز «سو-34» فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية فى منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه "مر وقت طويل منذ أن أسقطت المدافع المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية مثل هذا الهدف، ففى حوالى الساعة 13:30 فى 3 مارس 2023، دمرت المدافع المضادة للطائرات التابعة لفوج الصواريخ نيكوبول المضاد للطائرات التابع للقيادة الجوية مقاتلة روسية من طراز "سو- 34" بالقرب من يناكيفو، فى دونيستك".
وبحسب معطيات القوة الجوية فإن أحد الطيارين لقى مصرعه، والآخر فى حالة خطيرة جراء إصابته الخطيرة.
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