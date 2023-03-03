العالم اليوم - السعودية تستنكر "التصريحات المتطرفة" لمسؤول إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 06:22 مساءً - استنكرت السعودية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها إلى "محو" قرية فلسطينية.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة: "أعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بـ(محو) قرية حوارة الفلسطينية".

‎وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، التي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت على "مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".