القاهرة الإخبارية.. لافروف: ندافع عن مصالح الشعب الروسى فى دونباس 

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن الغرب خالف التزامه بعدم توسع حلف شمال الأطلسى "الناتو" شرقًا، موضحًا أن الانتهاكات مستمرة من الجانب الأوكرانى للاتفاقيات، قائلاً: ندافع عن مصالح الشعب الروسى فى دونباس.





وأضاف "لافروف" خلال كلمة له فى حوار "رايسينا"، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الغرب يسعى لتحقيق سيادته العسكرية، ويعتبر إلحاق الهزيمة بروسيا مسألة وجودية، مشددًا على ضرورة توقف الغرب عن تسليح كييف، وأن أوكرانيا لن تنتصر فى الحرب قبل المفاوضات. وقال فى هذا الصدد: "روسيا طالما حذرت الغرب من تدخلاته السلبية، الغرب عزز دعم أوكرانيا بالأسلحة حتى قبل عمليتنا العسكرية"، لافتًا إلى أن "تصريحات الغرب تؤكد عدم رغبتهم فى تنفيذ اتفاقية مينسك". ونوه وزير الخارجية الروسى، بأن "الغرب يمارس ضغوطًا على الدول للمشاركة فى العقوبات على روسيا"، وأن "مجموعة العشرين لم تتفق على الحوار بشأن العملية العسكرية"، وأن الولايات المتحدة تعزز مصالحها القومية والوطنية".

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