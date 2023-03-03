بريطانيا ترفض طلب الأرجنتين للتفاوض حول وضع جزر فوكلاند

جدة - نرمين السيد - رفض وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى، اليوم الجمعة، دعوة نظيره الأرجنتينى سانتياجو كافييرو، للتفاوض حول وضع جزر فوكلاند،وذلك بعد اجتماعهما على هامش قمة العشرين فى الهند، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة، قال رئيس الوزراء البريطانى إنه يحق لسكان جزر فوكلاند تقرير مصيرهم بأنفسهم، وهم قرروا أن تبقى الجزر "إقليم ما وراء البحار" لبريطانيا. ويستمر الجدل بين بريطانيا والأرجنتين منذ عقود، بسبب جزر فوكلاند الواقعة جنوب المحيط الأطلسى، ففى عام 1982 حاولت الأرجنتين السيطرة على الجزر بالقوة العسكرية، لكنها منيت بالهزيمة فى نزاع مسلح استمر عدة أسابيع. وفى عام 2013 صوتت أغلبية سكان الجزر لصالح البقاء مع بريطانيا خلال استفتاء عام، لكن الحكومة الأرجنتينية أعلنت أن نتائج الاستفتاء لن تؤثر فى سعيها لبسط سيادتها على الجزر.

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