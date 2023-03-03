العالم اليوم - الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

انتم الان تتابعون خبر الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 05:20 مساءً - وقعت دولة الإمارات وتركيا، الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من أجل تعزيز التجارة بين البلدين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة في إسطنبول، إن الاتفاقية ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مرحلة جديدة، وأنه يعتقد أنها ستمكن من زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 25 مليار دولار في غضون خمس سنوات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة .. في رعاية الله وحفظة