بوتين: نبحث الإجراءات اللازمة لتشديد مواجهة الإرهاب على الحدود

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، ترأس الرئيس بوتين اجتماعًا لمجلس الأمن الروسى، اليوم الجمعة، مطالبًا المجلس بتشديد إجراءات "مكافحة الإرهاب".

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