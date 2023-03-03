رئيس وزراء أوكرانيا: نسعى لعضوية الناتو ونأمل الانضمام سريعًا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميهال، إن بلاده تسعى لعضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وتأمل الانضمام سريعًا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وتتجه الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، لإعلان حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، وتتألف بشكل أساسى من الذخيرة. ومن المتوقع أن تكون المساعدة المقدمة لأوكرانيا موضوعًا رئيسيًا خلال لقاء الرئيس الأمريكى جو بايدن والمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، فى البيت الأبيض. كما أنه من المتوقع أن تحتوى الحزمة الجديدة على المزيد من صواريخ الإطلاق المتعدد الموجهة لقاذفات "هيمارس"، وذخيرة لمركبات "برادلى" القتالية، بالإضافة إلى جسور تطلقها مركبات مدرعة.

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