العالم اليوم - بعد "المد الأحمر".. فيديو لنفوق مخلوقات بحرية في فلوريدا

انتم الان تتابعون خبر بعد "المد الأحمر".. فيديو لنفوق مخلوقات بحرية في فلوريدا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 مارس 2023 04:19 مساءً - أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع "تويتر"، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى على شواطئ مدينة فورت مايرز، في ولاية فلوريدا الأميركية.

ورصدت الواقعة عقب تحذيرات السلطات الصحية في الولاية من احتمال حدوث حالة "مد أحمر"، وهو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذ لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات، مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح.

وقالت جينيفر ديكستر المتحدثة باسم مدينة فورت مايرز في بيان: "ارتفع عدد الأسماك الميتة بسبب المد والجزر، وحالة تكاثر الطحالب السامة التي تحدث بشكل دوري".

ووفقا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، تنتج تلك الطحالب سموما قادرة على قتل الأسماك والعديد من الحيوانات البحرية، ويمكن أن تكون ضارة للبشر وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

وبدأت المدينة يوم 27 فبراير بعمليات إزالة للأسماك النافقة على الشواطئ، كما شرع مدير الخدمات البيئية في المدينة العمل مع وزارة حماية البيئة بولاية فلوريدا للحصول على موافقة رسمية لاستخدام معدات ثقيلة لإكمال هذه المهمة.

ووفقا للجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية، تم الإبلاغ أيضا عن حالة مشابهة في مقاطعات بينيلاس وماناتي وساراسوتا وشارلوت ولي، وكوليير.